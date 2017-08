Χρόνια πολλά στον επιτυχημένο σκηνοθέτη των video clips, George Ant| 10+1 video clips του που έχουμε αγαπήσει!!! 03/08/2017, 16:50 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Ο George Ant έχει γενέθλια κι εμείς βρήκαμε ευκαιρία να θυμηθούμε αγαπημένα video clips του!

Ένας από τους πιο γνωστούς σκηνοθέτες video clips στην Ελλάδα, ο George Ant έχει σήμερα τα γενέθλιά του!

Έχοντας εδώ και χρόνια συνεργαστεί με μερικούς από τους πιο δημοφιλείς κι επιτυχημένους έλληνες τραγουδιστές, ο George Ant μετρά αρκετά εκατομμύρια views στα κοντέρ των clips του και η δουλειά του θεωρείται από τις πιο άρτιες τεχνικά στο χώρο.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης περνά με καλοκαιρινή διάθεση αυτή τη μέρα που δικαιολογημένα του ανήκει κι εμείς πάμε να κάνουμε μία μικρή αναδρομή σε video clips του που αγαπήσαμε.

Γιάννης Πλούταρχος – Δε με παίρνει

Μιχάλης Χατζηγιάννης – Κάτι Δυνατό

Γιώργος Σαμπάνης – Ώρα Μηδέν

Νίκος Καρβέλας & Λάκης Παπαδόπουλος – Όλα είναι μες στο μυαλό

Στέλλα Καλλή – Τίποτα

Nicko – Say my name

Shaya – Λένε

Μαλού – Τους είπες πως

Πάνος Κιάμος – Πώς θα τη βγάλω

Πέγκυ Ζήνα – Έλα Γρήγορα

Plus One (+1)

Mattyas – Missing You

Να τα εκατοστήσεις George Ant!!!