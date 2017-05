Χρήστος Χολίδης, Κώστας Μαρτάκης και Βασιλική Νταντά απογείωσαν το Frangelico! (Φωτογραφίες) 02/05/2017, 16:43 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Λαμπερή πρεμιέρα την Πέμπτη 27 Απριλίου στο Frangelico για το πιο «δυνατό» νεανικό σχήμα του καλοκαιριού.

Με απίστευτη ενέργεια και διάθεση και ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία ο εντυπωσιακός Χρήστος Χολίδης, ο λαμπερός Κώστας Μαρτάκης και η φλογερή Βασιλική Νταντά αποθέωσαν μέχρι πρωίας το κέφι, στο αγαπημένο στέκι της παραλιακής!

Φίλοι και συνεργάτες αλλά και επώνυμοι από το χώρο της showbiz έδωσαν ρυθμό στο κατάμεστο Frangelico και καταχειροκρότησαν τους τρεις πρωταγωνιστές της βραδιάς.

Χρήστος Χολίδης. Μετά από καιρό επιστρέφει δυναμικά στον χώρο που μοιράστηκε μαζί μας αξέχαστες στιγμές. Ο πλέον καταξιωμένος, τα τελευταία 10 χρόνια, λαϊκός τραγουδιστής βρίσκεται στην πιο ώριμη περίοδο της καλλιτεχνικής του διαδρομής: «Εγώ Για Σένα», «Έλεγα», «Μάτια μου ατέλειωτα», «Πίνω Και Τα Σπάω», «Μη Μου Ζητάς» και «Εσύ με συμπληρώνεις» είναι μερικές μόνο από τις μεγάλες επιτυχίες που θα περιλαμβάνει το ξεσηκωτικό πρόγραμμα του στο Frangelico.

Κώστας Μαρτάκης. Στην πιο δημιουργική φάση της καριέρας του, γνωρίζει όπως κανείς άλλος, να ξεσηκώνει το κοινό με αγαπημένα τραγούδια αλλά και με το ακαταμάχητο performance του. Έχοντας τραγουδήσει πολλές μεγάλες επιτυχίες και έχοντας αναπτύξει το πολύπλευρο ταλέντο του και σε άλλους χώρους της ψυχαγωγίας και της τέχνης, ο Κώστας Μαρτάκης είναι ένας από τους πιο αγαπητούς Έλληνες καλλιτέχνες και σίγουρα έχουμε πολλά ακόμη να δούμε και να ακούσουμε από εκείνον.

Βασιλική Νταντά. Με την υπέροχη καθαρή λαϊκή φωνή της και τη μεσογειακή φλόγα που την χαρακτηρίζει βαδίζει σταθερά σε μια ολοένα ανοδική πορεία. Μετρώντας πάμπολλες εξαιρετικές συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς και ερμηνευτές επιστρέφει δυναμικά στο Frangelico.

Και αυτό το καλοκαίρι, το αγαπημένο στέκι της παραλιακής… θα ξημερώνει τις νύχτες μας!

Summer in the city… Summer in Frangelico!

Γιατί οι νύχτες της απόλυτης διασκέδασης είναι εδώ!