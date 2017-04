Chart show: Τα δημοφιλέστερα Pop τραγούδια απο το 1970 εως και σήμερα 16/02/2010, 17:30

INFO Τίτλος: Τα 30 δημοφιλέστερα pop απο το 1970 εως σημερα Πού: Chart show Alpha Πότε: 7.2.2010 Ρεπορτάζ: θωμαή Καραθάνου

Άλλο ένα Chart Show μέσα από τη συχνότητα του Alpha και αυτή τη φορά το ζητούμενο είναι να βρεθεί το καλύτερο Pop κομμάτι της δεκαετίας του 80′.

Η Ναταλία Γερμανού μας καλωσορίζει στην εκπομπή και μαθαίνουμε μέσα από τους ειδικούς πως το τραγούδι που αναζητά το Chart Show είναι το πιο popular , συνεπώς το πιο δημοφιλές και πιο αγαπημένο για εκείνη την εποχή.

Στη συνέχεια βλέπουμε το καθιερωμένο βίντεο με διάφορους διάσημους να θυμούνται τα αγαπημένα τους Pop κομμάτια. Μεταξύ των καλλιτεχνών η Κατερίνα Παπουτσάκη, Νίκος Μίχας, Κώστας Τουρνάς, Πηνελόπη Ανασταστασοπούλου, Άντζυ Σαμίου, Λυδία Παπαϊωάννου και διάφοροι άλλοι. Μερικά από τα κομμάτια που ακούσαμε στο εισαγωγικό βίντεο είναι τα εξής: Walking On The Sunshine, Με αγάπη από μένα για σένα, Just Can’t Get Enough, Beat it, Δεν το ξανακάνω σε Autobianchi, Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, I miss you, Never Gonna Give You Up, Τα εσώρουχα, Spin Round Round, Δεν είναι έτσι η αγάπη, Careless Whisper, Άσπρο Μαύρο και I Want to break free.

Η κεντρική παρουσιάστρια, πριν μας γνωρίσει τους καλεσμένους της, μας υπόσχεται πως θα περάσουμε τέλεια και τότε στο studio μπαίνουν οι: Μπέσυ Μάλφα, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ζέτα Δούκα και φυσικά ο Μίλτος Καραντζάς. Εκεί συζητάνε όλοι μαζί για το Musical στο οποίο πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί, που λέγεται No Shakespeare please και είναι κάτι σαν ροκ όπερα!

Σειρά όμως μετά την πολύ ωραία κουβέντα, έχει το καθιερωμένο μας CountDown. Στη θέση νούμερο:

30) I Wanna Dance With Somebody – Whitney Houston 1987. Όπως πληροφορηθήκαμε, η Whitney που ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία 11 χρονών στην Gospel εκκλησία της γειτονιάς της, κατάφερε να κάνει αυτό το τραγούδι διεθνής επιτυχία και να γίνει νούμερο 1 σε πάνω από 12 χώρες. Μέσα στο βίντεο με τα σχόλια, ακούσαμε πως ήταν ένα πιασάρικο τραγούδι που πολλές φορές γινόταν αφορμή για flirt με ένα ωραίο ρεφρέν που όπως είπε χαριτολογώντας ο Ηλίας Φραγκούλης, εκφράζει το παράπονο της Μπακούρος. Όλοι μιλάνε για μια θεά που η φωνή της είχε μεγαλύτερη γκάμα και από δυο πιάνο κι όμως καταστράφηκε από τα ναρκωτικά. Το Single αυτό πούλησε πάνω από 4200000 αντίτυπα.

29) Karma Chameleon – Culture Club (1983). Οι στίχοι μιλούν για την αποξένωση αλλά και τον φόβο των ανθρώπων να υψώσουν ανάστημα. Ένα ωραίο κομμάτι για μερικούς ενώ ο Νίκος Μίχας μας λέει ότι δεν του αρέσει. Το τραγούδι αυτό κέρδισε και Brit Award το 1984. Ο Ηλίας Φραγκούλης πάλι, μας είπε ότι άξιζαν τα μπουκάλια που τους πέταξαν στο Καλλιμάρμαρο το 1985. Από την άλλη, αυτό που εντυπωσιάζει είναι πως ακούσαμε πολλά σχόλια και σχεδόν από όλους για τον Boy George. Ακούσαμε για έναν άνθρωπο απροσδιορίστου φύλου που αυτό τον έφερε σε σημείο φυλακής καθώς εγκλώβισε έναν νεαρό στο σπίτι του και δεν τον άφηνε να φύγει. Μάλιστα, ακούσαμε πως έχει πολιτική αξία να τον μελετήσει κανείς πολιτικά λόγω εικόνας.

28) Live A Virgin – Madonna (1984 ). Η Madonna, το 1977 πήγε στην Αμερική για να κυνηγήσει το όνειρό της και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που μπήκε σε αεροπλάνο και είχε πάνω της 35 δολάρια. Ακούσαμε, πως το γεγονός ότι έκανε τόση επιτυχία κρίνεται από πολλούς παράγοντας καθώς ήταν προκλητικό πολύ σαν μήνυμα με μια Madonna να εμφανίζεται στα Mtv γράφοντας ιστορία. Πολλά Pop Icons επηρεάζουν τη μόδα και έτσι, όπως ήταν αναμενόμενο, όλες εμφανίστηκαν μετά τα βραβεία με δαντελωτά γάντια. Τότε μάλιστα ήταν και επεισοδιακός γάμος της με τον Sean Pen. Αυτό ήταν το δεύτερο album της Madonna που πούλησε 21000000 αντίτυπα και έπεισε πως η Madonna είναι ένα μεγάλο είδωλο. Μάλιστα, στην περιοδεία της πριν έρθει στην Ελλάδα, στην Ιταλία αφιέρωσε το Like A Virgin στον πάπα.

Ακολουθεί ένα show στο πλατό της με χορεύτριες να χορεύουν την διαχρονική επιτυχία της Madonna. Τότε η Ναταλία Γερμανού παίζει ένα είδος παιχνιδιού με τους καλεσμένους της και όλα αυτά μας φέρνουν στο νούμερο:

27) The Wild Boys – Duran Duran ( 1984 ) . Ένα συγκρότημα που οι περισσότεροι το αγαπούν μιας και τους θυμίζει το σχολείο. Αυτό το τραγούδι τους καθιέρωσε και οπτικοποιήθηκε μέσα από ένα βίντεο κλιπ από το μέλλον που κόστισε πάνω από 1000000 δολάρια. Ήταν τότε από τα ομορφότερα παιδιά που πολλές φορές έδιναν μεγαλύτερη σημασία στο ντύσιμο από ότι στην μουσική τους. Εκείνο που πληροφορηθήκαμε και ήταν πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι ήταν το αγαπημένο συγκρότημα της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Ένα θρυλικό συγκρότημα που έφερε μόδα με καινούργια τεχνολογία και μάλιστα σηματοδότησε το ξεκίνημα του Mtv και χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή.

26) Get That Beat – Sharp Ties (1981) Συγκρότημα που αποτελείται από τον Τόλη Φασώη, τον Πέτρο Σκουτάρη, τον Γιώργο Καραγιαννίδη και τον Παντελή Καραχισαρίδη. Όλα τα rock clubs της εποχής έπαιζαν αυτό το κομμάτι. Μια τεράστια επιτυχία που σε κάνει να θέλεις να χορέψεις από ένα συγκρότημα που το όνομά τους, σημαίνει κομψές γραβάτες. Σύμφωνα με τον Κώστα Τουρνά μια από τις σοβαρότερες προσπάθειες από ελληνική μπάντα να γράψει αγγλόφωνο τραγούδι. Σημαντική ενημέρωση ότι και ο Παύλος Σιδηρόπουλος ήθελε να συνεργαστεί μαζί τους αλλά δεν πρόλαβε γιατί διαλύθηκαν.

25) Sweet Dreams – Eurythmics – 1983: Κλασσικό κομμάτι. Σύμφωνα μάλιστα με τους Eurythmics, sweet dreams είναι οι επιθυμίες που μας κινητοποιούν. Από τα λίγα κομμάτια που τα έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές και παραμένουν μεγάλες αδυναμίες. Ένα άψογα φτιαγμένο κομμάτι που έχει διασκευαστεί πολύ αλλά και έχει παίξει σε πολλές διαφημίσεις. Το όνομα του group που δημιουργήθηκε το 1980, βγήκε από ένα χορευτικό στυλ που η Annie Lenox μάθαινε στο σχολείο. Επίσης η Annie Lenox σόκαρε με την εμφάνισή της, όπου ξύρισε το κεφάλι της και έβαψε πορτοκαλί το μαλλί. Έγινε χαμός καθώς όλοι πίστευαν πως είναι από άλλο πλανήτη. Τεράστιο κομμάτι, πολύ ατμοσφαιρικό και το 2003 το Rolling Stones Magazine το επέλεξε ως ένα από τα 500 μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Έχει διασκευαστεί από τον Marilyn Manson και την Britney Spears.

Μια εντυπωσιακή εκδοχή του τραγουδιού από τους καλεσμένους της εκπομπής!

24) Girls Just Want To Have Fun – Cyndi Lauper 1983. Μάλλον η τραγουδίστρια ήταν φεμινίστρια και το βίντεο γυρίστηκε στο Manhattan και η κυρία που υποδύεται την μητέρα της Cyndi στο clip, είναι η πραγματική της μητέρα. Ένας ύμνος για τα κορίτσια που ήθελαν να ξεφαντώσουν. Σε πολλούς φέρνει στιγμές πάρτυ ενώ η Παπουτσάκη δηλώνει πολύ fan ο Κώστας Τουρνάς μιλάει για τραγούδι επανάσταση.

23) I Miss You – Big Alice 1983 : Big Alice παράφραση από το επώνυμο Μπίγαλης και επινόηση του Κώστα Μαστοράκη. Η μουσική του κυκλοφόρησε σε πάνω από 18 χώρες και αποτέλεσε κομμάτι της Ιταλικής γενιάς. Εκείνη την εποχή ακουγότανε σε όλες τις disco και έκανε επιτυχία και στο εξωτερικό. Το 1979 στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης , κέρδισε για το «Μια Κιθάρα». Το τραγούδι διασκευάστηκε και στα ελληνικά και έγινε «Μου λείπεις». Ένα τέλειο κομμάτι με πολλούς να απορούν γιατί δεν τα γράφει πια αυτά.

Στο studio του Chart Show έρχεται ο Μπίγαλης να τραγουδήσει την μεγάλη του επιτυχία.

22) Relax – Frankie Goes To Hollywood ( 1984 ). Ένα κομμάτι που έκανε θραύση. Το όνομα του γκρουπ, είναι από τον τίτλο της εφημερίδας The New Yorker που έλεγε πως ο Frank Sinatra πάει στο Hollywood. Η μπάντα δημιουργήθηκε στο Liverpool της Αγγλίας και το βίντεο είχε απαγορευτεί καθώς είχε γυριστεί σε Gay Club και ακόμα και οι Άγγλοι που είναι πιο απελευθερωμένοι, το θεώρησα υπερβολικό. Το τραγούδι που μάλλον προτρέπει στον έρωτα με προφυλάξεις, πούλησε 1900000.

21) Μωρό μου Φάλτσο – Μιχάλης Ρακιντζής (1982 )Τραγούδι σε στίχους και μουσική δικούς του. Ο Ρακιντζής έκανε πολλές επιτυχίες τότε και ήταν κάτι σαν τον Φοίβο και τον Θεοφάνους του σήμερα. Το 1991 ψηφίστηκε από το ποπ κορν ως ο τραγουδιστής της χρονιάς.

20) Σαν Star του Cinema – Νίκος Ζιώγαλας ( 1985 ) . Ένα τραγούδι που άρεσε πάρα πολύ και μια δικιά του δημιουργία. Από τα κομμάτια που προκαλούν το δάκρυ να τρέξει με έναν ωραίο και πρωτότυπο στίχο. Απίθανο κομμάτι με μια άμεση αποτύπωση συναισθημάτων προς μια κοπέλα. Ένα γλυκό και χαμηλών τόνων παιδί σύμφωνα με την Σοφία Αρβανίτη και τον Κώστα Τουρνά.

Στη συνέχεια βλέπουμε τραγούδια από ταινίες του 80 και καλεσμένη στο στούντιο η Καίτη Φίνου που ερμήνευσε την γνωστή σε όλους μας : «Κούλα»

Γυρνώντας στην αντίστροφη μέτρηση στο

19) Lost In The Night – Κώστας Χαριτοδιπλωμένος (1986 ) Σε στίχους και μουσική του ίδιου ένα φανταστικό κομμάτι που χορεύεται ακόμα στα club και μάλιστα οι περισσότεροι στην εποχή του το περνάγανε για ξένο. Ο Χαριτοδιπλωμένος έχει γράψει πολλές επιτυχίες δικές του αλλά και για την Αλέξια και την Πωλίνα. Χαρακτηριστικό το σγουρό μαλλί και τα χοντρά μπουφάν. Επιτυχία σε Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία.

18) Every Breath You Take – The Police (1983 ) . Εξαιρετικής ποιότητας τραγούδι σύμφωνα με την Κατερίνα Παπουτσάκη. Οι Police δημιουργήθηκαν το 1977. Όλοι ερωτεύθηκαν με αυτό το κομμάτι και κάθε φορά που το ακούς ξυπνάει ο πρώτος έρωτας. Έχει γίνει πολύ γνωστή και η διασκευή του από τον P. Diddy με το I Miss You. Τραγούδι καψούρας και αγαπημένο συγκρότημα με έναν μοναδικό Sting που μάλιστα αποκάλυψε στον Γιώργο Σατσίδη ότι κάνει yoga που τον βοηθάει να αντέχει κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής 8 ώρες. Τραγούδι που γράφτηκε αφού χώρισε με την γυναίκα του με την οποία είχε εμμονή.

17) Take Me On – A – Ha ( 1985 ) Το τραγούδι ήταν να ονομαστεί αρχικά Lesson One και μετά από 3 διαφοροποιήσεις έφτασε στον σημερινό τίτλο. Φανταστική μουσική και τραγούδι που έχει παίξει σε άπειρα πάρτυ. Ξεκίνησαν στη Νορβηγία αλλά άφησαν την πατρίδα για να κυνηγήσουν το όνειρο στην Αγγλία. Ένα τέλειο βίντεο που έκανε τους πάντες να χαζέψουν και όλες οι κυρίες ερωτευμένες με τον αιώνιο έφηβο τραγουδιστή. Για όσους δεν το ξέρουν, σύμφωνα με την Πηνελόπη Αναστοσοπούλου, οι A – HA κάνουν περιοδεία στην Ευρώπη.

Κατά διάρκεια των συζητήσεων που έγιναν στην εκπομπή, ενημερωθήκαμε από τον Μίλτο Καρατζά ότι στα 80s ήταν μόνο ρυθμικά και pop κομμάτια χαρούμενα και ανάλαφρα γιατί ήταν μια εποχή που δεν υπήρχε οικονομική κρίση αλλά και ούτε έντονες κοινωνικές αντιξοότητες. Όλο αυτό συνεπώς είχε επηρεάσει και την μουσική και όλα ήταν μες στην καλή χαρά.

16) Γυριστρούλα – Λάκης Παπαδόπουλος ( 1985 ) Ένα δικό του κομμάτι. Ξεκίνησε στην δεκαετία του 60 μαζί με τους Dragon. Τραγούδι που ακούγεται σε διάφορες μουσικές σκηνές με χαρά. Ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή. Ένα υπέροχο κομμάτι και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και πολύ σημερινό. Μάθαμε ότι ο Λάκης Παπαδόπουλος, το 70 έφυγε από την Ελλάδα για να παίζει σε κρουαζιέρες στην Καραϊβική.

15) Μην της το πεις – Κώστας Τουρνάς (1980) Προσκυνούν τους the Poll. Κάποια κομμάτια σου κάνουν το στομάχι να πάλλεται. Έγινε ντουέτο με τον Χρήστο Δάντη στο Mad Secret Concert. Ένα φανταστικό τέλειο. Και τι είπε ο ίδιος όμως? Πως πρώτα άγγιξε ο ήχος και μετά ο στίχος και πως μέρος της επιτυχίας είναι ότι μια γυναίκα συγκινείται από έναν ευάλωτο άντρα.

Στο Studio έρχεται και ο Κώστας Τουρνάς Live.

14) The Final Countdown – Europe (1987) . Δημιουργήθηκαν το 1979 με μεγαλύτερη επιτυχία τους αυτό το κομμάτι. Είναι το τραγούδι που ακούμε όταν νικάμε. Τα σπάμε με αυτό το κομμάτι και μάλιστα αποτελεί κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας, καθώς ήταν η χώρα που κέρδισε το Ευρωπαϊκό. Πούλησε πάνω από 3000000 αντίτυπα και έκανε παγκόσμιο επιτυχία.

Σειρά στην εκπομπή έχει βίντεο με τα τελευταία λεπτά της νίκης της Ελλάδας.

13) Καλοκαιρινές Διακοπές – Νίκος Καρβέλας (1986 ) . Δεν υπάρχει έλληνας που να μην ξέρει αυτό το κομμάτι. Ο Νίκος Καρβέλας ασχολείται με την μουσική από 5 χρονών και έχει γράψει ο ίδιος στίχους και μουσική. Σπούδασε νομική και έδωσε τη δεκαετία του 80 πολλά κομμάτια που τα αγαπάς με άρωμα νοσταλγίας. Είναι από τα κομμάτια που ήρθαν για να μείνουν.

12) Το Φλασάκι – Σάκης Μπουλάς ( 1986 ) Σε μουσική Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και στίχους Σάκη Μπουλά ένα φρέσκο και διαχρονικό τραγούδι που δεν ανήκει στα ποπ της εποχής. Όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του και μιλήσανε, είπαν τα καλύτερα καθώς περιέγραψαν έναν άνθρωπο με άφθονο χιούμορ . Ο Μπουλάς είναι από εκείνους τους ανθρώπους που δεν τους νοιάζει πώς να ζήσουν πρακτικά αλλά έχουν σαν πρώτο στόχο το ότι έτσι θέλουν να ζήσουν.

11) Total Eclipse Of The Heart – Bonnie Tyler (1983 ) . Το πραγματικό της όνομα είναι Gaynor Hopkings και γεννήθηκε στην Ουαλία. Έχει κάνει ρεκόρ πωλήσεων παντού με αυτό το κομμάτι και είναι από εκείνα που τα ακούμε σαν να κυκλοφόρησαν τώρα. Το βίντεο έχει γυριστεί σε μια ψυχιατρική κλινική του 18ου Αιώνα. Κομματάρα, τρομερό και άλλα πολλά ακούγονται σε αυτό το βίντεο. Η Σοφία Αρβανίτη μάλιστα μας αποκάλυψε ότι μετά συνεργάστηκε με την Bonnie Tyler. Ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών που κατάφερε να πουλάει πάνω από 60000 αντίτυπα την ημέρα. Μάλιστα, η ίδια δήλωσε ότι από το 83 και μετά δεν κατάφερε να ξεπεράσει την επιτυχία.

10) Cheri Cheri Lady – Modern Tlaking ( 1985 ) . Το πιο επιτυχημένο συγκρότημα στη Γερμανία. Σύμφωνα με τον Ηλία Φραγγούλη εκείνο που τον σοκάρει είναι ότι το ξανακούμε στα 00s και ότι το μόνο που θυμάται είναι το τρομακτικό βάψιμο και το πολύωρο κομμωτήριο του τραγουδιστή. Καλλιτέχνες που έγραψαν ιστορία στην ποπ μουσική και είχαν κατακτήσει πολλές καρδιές. Τέλος, είχαν γίνει νούμερο 1, σε πολλές χώρες όπως η Γερμανία, Αυστρία και η Ελβετία.

9) Κρουαζιέρα – Βαγγέλης Γερμανός (1982 ) Ένα δικό του τραγούδι που φέρνει σε πολλούς όμορφες αναμνήσεις. Το επάγγελμά του είναι μαθηματικός και πρώτη του εμφάνιση ήταν στο Rodeo και στο Κύτταρο με το συγκρότημα του Σαββόπουλου.

8)Ρίτα – Ριτάκι – Χ & Κατσιμίχας (1985). Επίσης δημιουργοί του τραγουδιού. Το τραγούδι αυτό έπαιζε και παίζει παντού. Οι αδερφοί Κατσιμίχα στα τέλη του 80 έκαναν θραύση και τον 93 τραγούδησαν στις συναυλίες του Bob Dylan. Μάλιστα είναι δίδυμοι και μπήκαν με τον ίδιο βαθμό στο Πάντειο. Λατρεμένο δίδυμο και είναι ωραίο γιατί ο ένας είναι το alter ego του άλλου. Κρίμα που δεν έχουν συνεχίσει σαν ντουέτο. Ο δίσκος ξεπέρασε τις 100000 πωλήσεις.

7) Καλοκαιράκι – Φατμέ (1986 ) Ωραίο τραγούδι για μερικούς σχολιαστές, χαζό για άλλους. Σίγουρα όμως είναι ένα τρυφερό, ρομαντικό καικαλοκαιρινό τραγούδι που δίχασε τον κόσμο των Φατμέ γιατί από ροκ έκαναν μια «εύκολη» ποπ επιτυχία. Βέβαια από αυτό το τραγούδι ο Παρτοκάλογλου και οι άλλοι αλλάξανε αυτοκίνητο, έκανα τηλεοπτικά αφιερώματα αλλά και συναυλία στον Λυκαβηττό.

6) Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε – Λαθρεπιβάτες (1987 ) Οι Λαθρεπιβάτες είναι ο Γιάννης Νικολάου και ο Παντελής Θαλασσινός και δημιουργήθηκαν το 1986. Ένα τραγούδι πολύ αγαπησιάρικο και αισιόδοξο σε στίχους και μουσική Παντελή Θαλασσινού. Μια πολύ μεγάλη καριέρα με πολλές χροιές που από ποπ πήγε στο έντεχνο. Το τραγούδι δημιουργεί μια εφορία και χαρά.

5) Έλα Μωράκι Μου – Χρήστος Κυριαζής (1986 ) Ένα δικό του κομμάτι εμπνευσμένο όπως όλα τα υπόλοιπα από τον Πειραιά. Χαριτωμένο και ακούστηκε πολύ γιατί έχει την αλήθεια κάποιου που το ζούσε όταν το έγραψε. Ένα καψουροτράγουδο από κάποιον που ανήκει τους ερασιτέχνες, δηλαδή στους εραστές της τέχνης καθώς ό,τι κάνει το κάνει από την καρδιά του και για τις αγάπες του, σύμφωνα με τον Κώστα Τουρνά. Στην αρχή είχε ξεκινήσει με ροκ και μπαλάντες και με παρότρυνση του πατέρα του έγραψε και πιο λαϊκά τραγούδια.

4) Careless Whisper – George Michael (1984) .Το πραγματικό του όνομα είναι Γιώργος Κυριάκος Παναγιώτου και είναι Κύπριας καταγωγής. Ένα τραγούδι που σου λέει ότι δεν μπορείς να είσαι μόνος σου, μια τρομακτική επιτυχία που θα ακούγεται για πάντα και που ακόμα κι αν δεν ξέρεις αγγλικά, τραγουδάς αυτό το χαρακτηριστικό «μμμ» . Το Single άγγιξε κορυφή σε 25 χώρες και πούλησε πάνω από 6000000. Πρώτο single της solo καριέρα τους και όλα έδειχναν πως θα ζήσει και χωρίς τους Wham. Όλοι το έχουν χορέψει και ένα το κάτι ρομαντικό που σήμερα λείπει.

3) Τα κορίτσια ξενυχτάνε – Αλέξια ( 1987 ) Τραγούδι του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου και του Γιώργου Μιτσίγκα. Πόσα ξενύχτια με αυτό το τραγούδι που πούλησε γιατί η μελωδία του κεντρίζει τον εγκέφαλο? Πολύ ανεβαστικό και διασκεδαστικό που σε κάνει να χοροπηδάς στο κρεβάτι. Το συγκεκριμένο τραγούδι έκανε την αρχή όταν οι Ελληνίδες είδαν τη θηλυκή τους πλευρά. Το 1987 η Αλέξια, εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision με το άσπρο και μαύρο.

2) Ευλαμπία – Γιάννης Γιοκαρίνης (1984 ). Στίχοι – Μουσική δικοί του. Από τις ωραιότερες στιγμές. Μάλιστα κατάφερε να κάνει γνωστό ένα από τα λιγότερο εύηχα ονόματα της ελληνικής γλώσσας. Χαμός καθώς όλοι το έχουν πει. Ο Γιάννης Γιοκαρίνης, τέλεσε πιανίστας από το 1981 ως το 1984 στο συγκρότημα του Βαγγέλη Γερμανού. Το φοβερό είναι ότι η μούσα του ήταν ένα ανύπαρκτο πρόσωπο. Η μορφή του με το μαλλί, έχει μείνει σε όλους χαραγμένη. Τα παιδιά από την ομάδα του Καφέ με την Ελένη, θυμούνται με νοσταλγία τις στιγμές που την είχαν καλεσμένο στην εκπομπή. Ένας φοβερός τύπος πολύ ευλογημένος.

Και αυτός βρίσκεται ζωντανά στην εκπομπή να τραγουδήσει την τεράστια του επιτυχία.

1) Billie Jean – Michael Jackson (1983 ) Αγαπάνε όλοι τον βασιλιά της Pop. Το χαρακτήρισαν ως το καλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών και μάλιστα έχει μπει στο βιβλίο Guinness ως το cd με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Επίσης, αυτό το τραγούδι κέρδισε Grammy ως το καλύτερο R’N’B τραγούδι. Ασύλληπτο τραγούδι, τεράστιος καλλιτέχνης, με μοναδικό βίντεο κλιπ. Μάλιστα όπως αποκάλυψε ο Quincy Jones, παραγωγός, δεν ήθελε να εντάξει το κομμάτι στο δίσκο αλλά όταν ο Michael Jackson δήλωσε πως τον κάνει να χορεύει ο ίδιος είπε ότι όταν ακούς κάτι τέτοιο, απλά σκας! Μάλιστα οι στίχοι και η μουσική είναι του ίδιου του Jackson και αναφέρονται σε μια πραγματική ιστορία όταν το 1981 μια γυναίκα υποστήριξε ότι είναι ο πατέρας ενός εκ των διδύμων της. Όπως είπανε ένα μοναδικός καλλιτέχνες και ό, τι καλύτερο και προχωρημένο έχει συναντήσει ποτέ η μουσική.

Το Chart Show φτάνει στο τέλος του με τον Χρήστο Δάντη να τραγουδάει το Billie Jean σε μπαλάντα!!

Ραντεβού για το επόμενο Chart Show!