Censored Album Covers: Δείτε 25+1 απαγορευμένα εξώφυλλα δίσκων 21/03/2013, 12:00 | Συντάκτης: Μαριτίνα Κανελλακοπούλου

Είναι κάποιες φορές που η ιστορία των καλλιτεχνών και τα πραγματικά τους μηνύματα δε τα συναντούμε στα ράφια των δισκοπωλείων.

Μιλάμε φυσικά για τα εξώφυλλα των δίσκων, όπου σε πολλές περιπτώσεις οι καλλιτέχνες θέλουν να περάσουν ένα δικό τους μήνυμα, είτε ειρωνικό, είτε σαρκαστικό, είτε για να προωθήσουν κάποιες προσωπικές τους αξίες. Λόγω φυσικά της ανήσυχης φύσης των μουσικών, κάποια από αυτά τα μηνύματα λογοκρίθηκαν και απαγορεύτηκαν. Εμείς κάναμε μια επιλογή από τη μεγάλη αυτή λίστα, δίνοντάς σας κάποιες juicy λεπτομέρειες για την ιστορία τους. Κάποια είναι σοκαριστικά, κάποια λιγότερο. Κάποια κρύβουν μια μεγάλη ιστορία, κάποια απλά ένα καπρίτσιο.

Ετοιμαστείτε λοιπόν να έρθετε μαζί μας σε ένα ταξίδι στο αμαρτωλό κόσμο του απαγορευμένου!

Beatles– Yesterday And Today (1966)

Ξεκινάμε με ένα από τα πιο γνωστά απαγορευμένα εξώφυλλα, που έχει μείνει στην ιστορία ως το “Bucher Baby” cover, αυτό του ιστορικού “Yesterday And Today” των Beatles. Τα σκαθάρια χρησιμοποίησαν για άλλη μια φορά το black humor που τους διακατείχε, και λόγω πλήξης σύμφωνα με τα λεγόμενα του John Lennon ήθελαν να κάνουν μια διαφορετική φωτογράφηση. Ο Paul McCartney ήταν αυτός που επέμενε να χρησιμοποιηθεί η εν λόγω φωτογραφία για εξώφυλλο του album, και λέγεται ότι η φωτογραφία τους ντυμένοι κρεοπώληδες με ακρωτηριασμένα μωρά ήταν το δικό τους ειρωνικό μήνυμα για το Πόλεμο του Βιετνάμ.

Όταν στάλθηκαν τα πρώτα προωθητικά δείγματα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς υπήρξαν αντιδράσεις και αναγκάστηκαν να επανακυκλοφορήσουν με ένα απόλυτα κλασσικό εξώφυλλο, θέτοντας το πρωτότυπα αντίτυπα εξαιρετικά σπάνια και με μεγάλη αξία.

Alice Cooper- Love It To Death (1971)

Ο Alice Cooper για το εξώφυλλο του “Love It To Death” φωτογραφήθηκε με τη μπάντα του κάνοντας το γνωστό αστείο με το φερμουάρ και το δάχτυλο, όπου στη πρώτη ματιά κάπως μπερδεύεσαι με τα όργανα! Στην επανακυκλοφορία του φυσικά, το δαχτυλάκι του Alice «εξαφανίστηκε».

The Black Crowes- Amorica (1994)

Τα λόγια είναι περιττά!

Bon Jovi- Slippery When Wet (1986)

Μια από τις περιπτώσεις που εν έτη 2013 μόνο με ειρωνεία θα μπορούσες να τις χαρακτηρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποτε η υποψία στήθους σε εξώφυλλο album θεωρείτο προσβολή.

Bow Wow Wow- See Jungle! See Jungle! Go Join Your Gang Yeah! City All Over, Go Ape Crazy! (1981)

Σε μια απόπειρα των Bow Bow Bow να κάνουν μια αναπαράσταση του πίνακα του Manet, “Dejeuner sur l’herbe”(Πρωινό στο χορτάρι) η τότε 15χρονη Annabella Lwin φωτογραφίζεται γυμνή.

David Bowie- Diamond Dogs (1974)

Για το “Diamond Dogs” o David Bowie εμφανίζεται μισός σκύλος μισός άνθρωπος. Μέχρι εδώ όλα βαίνουν καλά. Ο Bowie όμως θέλησε να έχει ολοκληρωμένη σκυλίσια μορφή, και στο πρωτότυπο cover διαγράφονται και τα γεννητικά όργανα που κάθε φυσιολογικός σκύλος διαθέτει.

David Bowie- The Man Who Sold The World (1970)

Εδώ η extravaganza του David Bowie παρότι μετριάζεται (αυτό είναι λίγο σχετικό για έναν από τους πρωτομάστορες του όρου extravaganza) οι Βρετανοί θεώρησαν υπερβολή το ότι ένας (αποδεχόμενος δημόσια τις σεξουαλικές του bisexual προτιμήσεις) άνδρας ποζάρει φορώντας ένα φόρεμα. Μάλιστα.

Great White- Hooked (1991)

Για το ξεκίνημα της δεκαετίας των 90’s η φιγούρα μιας γυμνής γυναίκας ήταν σοκαριστική(?). Χμμ.

Guns’n’Roses- Appetite For Destruction (1987)

Οι «καταστροφικές ορέξεις» των G’n’R στο debut album τους θεωρήθηκαν λίγο υπερβολικές, καθώς ως πρώτο στόχο επέλεξαν μια γυναίκα θύμα βιασμού.

Hurricane- Slave To The Thrill (1990)

Άλλο ένα κατακριτέο για τότε εξώφυλλο λόγω απεικόνισης γυμνού και μάλιστα σε κατάσταση βασανιστηρίων.

The Jimi Hendrix Experience- Electric Ladyland (1968)

Για το 1968 η εικόνα γυμνόστηθων νεαρών γυναικών δημιούργησε αντιδράσεις ακόμα και από την ίδια τη δισκογραφική, η οποία αρνήθηκε από την αρχή την επιλογή αυτή του Jimmy Hendrix, και το πρωτότυπο εξώφυλλο δε κυκλοφόρησε ποτέ.

John Lennon & Yoko Ono- Unfinished Music No.1 : Two Virgins (1968)

Επαναστάτες, ειρηνιστές και «παιδιά των λουλουδιών» οι John Lennon και Yoko Ono ποζάρουν γυμνοί προωθώντας αξίες ελευθερίας έναντι του κατεστημένου. Παρότι απαγορεύτηκε, έχει μείνει μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες του ζευγαριού.

Lynyrd Skynyrd- Street Survivors (1977)

Το συγκεκριμένο εξώφυλλο έχει μια πιο συγκινητική ιστορία, καθώς ο λόγος που άλλαξε είναι το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα που συνέβη τρεις μέρες μετά από την επίσημη κυκλοφορία του, στο ποίο πέθαναν τρία μέλη των Lynyrd Skynyrd, ο τραγουδιστής Ronnie Van Zant, ο κιθαρίστας Steve Gaines και ο Cassie Gaines που ήταν στα φωνητικά, αλλά και ο βοηθός road manager του συγκροτήματος. Προς τιμήν τους, το album επανακυκλοφόρησε με μια πιο διακριτική φωτογραφία, με μαύρο φόντο που συμβολίζει το πένθος.

Pantera- Far Beyond Driven (1994)

Τα λόγια είναι περιττά pt.2!

Roger Waters- The Pros And Cons Of Hitch Hiking (1984)

Τα σκανδαλώδη οπίσθια που κοσμούν το πρώτο solo album του Roger Waters προκάλεσαν αντιδράσεις, και πλέον κυκλοφορούν με το χαρακτηριστικό σήμα της λογοκρισίας.

Roxy Music- Country Life (1974)

H Αμερική της δεκαετίας του ’70 δε μπόρεσε να αντέξει το «ανήθικο» αυτό εξώφυλλο των Roxy Music καθώς ακόμα και ο τύπος των εσωρούχων για εκείνη την εποχή ήταν αρκετά προχωρημένος.

U2- Boy (1980)

Το εν λόγω εξώφυλλο θεωρήθηκε από τη κοινή γνώμη ότι υποδηλώνει μηνύματα παιδοφιλίας και ομοφυλοφιλίας. Έτσι το θρυλικό αυτό album των Ιρλανδών U2 οδηγήθηκε στην επανακυκλοφορία με ένα εσκεμμένα «χαλασμένο» ύφος.

Scorpions

Οι Scorpions όπως φαίνεται έχουν παράδοση στα censored covers αφού διαθέτουν τέσσερα albums τα οποία λογοκρίθηκαν. Ξεκινώντας από μια απλή υποψία στήθους, σε ένα ένα εξώφυλλο που ταυτίζεται ξεκάθαρα με το τίτλο του album “Virgin Killer”. Στη συνέχεια δύο παιδιά παίζουν σε κάποιο νεκροταφείο, και τέλος κάτι λίγο πιο light, «ξεριζώνοντας» ένα στήθος. Από ένα σημείο και μετά μάλλον το έκαναν επιτηδευμένα!

In Trance (1975)

Virgin Killer (1976)

Taken By Force (1978)

Loverdrive (1979)

Cannibal Corpse

Οι Cannibal Corpse είναι ένα death metal συγκρότημα που σπάνια θα γνωρίσει mainstream επιτυχία χωρίς αυτό να υποβιβάζει την αξία του στους φανατικούς «μεταλάδες». Τα περισσότερα εξώφυλλά του λογοκρίθηκαν και αναγκάστηκαν να αλλάξουν. Το λόγο θα τον καταλάβετε μόνοι σας καθώς μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις!

Tomb Of The Mutilated (1992)

Gallery Of Suicide (1998)

Worm Infested (2003)

+ 2 Special

The Coup- Party Music (2001)

Οι The Coup και το album τους “Party Music” είναι ακριβώς αυτό που λέμε κακός συγχρονισμός! Το album τους επρόκειτο να κυκλοφορήσει τον Οκτώβρη του 2001 με το συγκεκριμένο εξώφυλλο στο οποίο πρεσβεύουν οι Δίδυμοι Πύργοι της Νέας Υόρκης . Το Σεπτέμβρη του ίδιου έτους όμως όλοι ξέρουμε τι συνέβη. Πριν ακόμα κυκλοφορήσει κάποιοι το ανακάλυψαν στην ιστοσελίδα της δισκογραφικής τους, και το ‘διαβολική-σύμπτωση’ αυτό εξώφυλλο δεν έφτασε ποτέ στα ράφια των δισκοπωλείων.

Blind Faith- Blind Faith (1969)

Το εξώφυλλο του μοναδικού studio album του supergroup των Blind Faith απεικόνιζε μια νεαρή κοπέλα να κρατάει ένα σιδερένιο αεροπλάνο. Για τους Αμερικάνους όχι μόνο αυτό το αεροπλάνο ήταν φαλλικό σύμβολο, αλλά είχαν κυκλοφορήσει και φήμες ότι η κοπέλα ήταν νόθο παιδί του Ginger Baker, μέλος των Blind Faith, η οποία ήταν μάλιστα groupie του συγκροτήματος και κρατείτο ως σκλάβα τους! Φυσικά με τα χρόνια, αν και το εξώφυλλο άλλαξε, απεδείχθη ότι επρόκειτο απλά για φήμες μιας πουριτανικής κοινωνίας.

Ιδού και η κοπέλα λίγα χρόνια αργότερα!