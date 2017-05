Camila Cabello| Δείτε το video clip του πρώτου solo single της “Crying in the club”! 22/05/2017, 17:32 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Το πρώτο solo βήμα της μετά την αποχώρηση από τις Fifth Harmony!

Έπειτα από την αποχώρησή της από το πολυπλατινένιο συγκρότημα των Fifth Harmony, η Camila Cabello

εκπληρώνει μία μία τις προσωπικές της φιλοδοξίες: αφού τραγούδησε τη σούπερ επιτυχία “Hey Ma” με τον Pitbull & τον J Balvin από το Fast & Furious 8, ήρθε η σειρά για το πρώτο προσωπικό της single της που τιτλοφορείται “Crying In The Club”.

Πρόκειται για ένα sexy Pop-Rnb δυναμίτη που ήδη ξεχωρίζει στα chart όλου του πλανήτη.

Το κομμάτι παντρεύει την ανέμελη φρεσκάδα που εκπέμπει η εντυπωσιακή παρουσία και η φωνή της Camila με τη έμπειρη προσθήκη της superstar Sia (που σε αυτό το single συνυπογράφει την σύνθεση και τους στίχους) και την παραγωγή του Benny Blanco (Katy Perry, Ed Sheeran).

Το ντεμπούτο single της “Crying In The Club” κυκλοφορεί από την Epic Records και αποτελεί τον προάγγελο για το άλμπουμ “The Hurting, The Healing, The Loving” που ακολουθεί σε λίγους μήνες.