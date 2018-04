“Call Out My Name” | Δείτε το νέο video clip του The Weeknd! 13/04/2018, 12:41 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Κυκλοφόρησε το νέο του video clip.

Το νέο του τραγούδι με τίτλο “Call Out My Name” οπτικοποιήσε ο The Weeknd. Πρόκειται για το πρώτο single του ολοκαίνουργιου EP που μας παρουσίασε τις προηγούμενες μέρες και ακούει στο όνομα “My Dear Melancholy,”.

Όπως επισημάναμε και σε άλλο άρθρο όλο το EP και το συγκεκριμένο τραγούδι θυμίζει τη μουσική με την οποία μας συστήθηκε το 2011, τα House of Balloons, Thursday και Echoes of Silence.

Το video clip του “Call Out My Name” επιμελήθηκε ο Grant Singer, επίσης σκηνοθέτης των επιτυχίων “The Hills”, “Starboy”, “Tell Your Friends” κ.α.

Δείτε το:

