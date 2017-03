BURNING HEART – Survivor | Η ιστορία του τραγουδιού 18/03/2017, 16:15 | Συντάκτης: Κωνσταντίνος Παυλικιάνης

Το «Burning Heart» περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας «Rocky IV», που κυκλοφόρησε το 1985. Ως δημιουργοί και παραγωγοί του τραγουδιού αναφέρονται οι Jim Peterik και Frankie Sullivan, αμφότεροι μέλη των Survivor.

BURNING HEART – Survivor

Two worlds collide

Rival nations

it’s a primitive clash

venting years of frustrations

Bravely we hope against all hope

There is so much at stake seems our freedom’s up

Against the ropes does the crowd understand?

Is it East versus West?

Or man against man

Can any nation stand alone?

In the burning heart just about to burst

there’s a quest for answers an unquenchable thirst

in the darkest night rising like a spire

In the burning heart the unmistakable fire

In the burning heart

In the warriors code there’s no surrender

Though his body says stop

His spirit cries – never!

Deep in our soul a quiet ember

Know it’s you against you

It’s the paradox that drives us on

It’s a battle of wills

In the heat of attack it’s the passion that kills

the victory is yours alone

(Chorus)

In the burning heart



Το 1982 οι Survivor είχανε γράψει το «Eye Of The Tiger» για την ταινία «Rocky III», που είχε ως πρωταγωνιστή τον Sylvester Stallone. Το τραγούδι γνώρισε τεράστια επιτυχία και ο Stallone ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα ζήτησε από τους Survivor να γράψουν τραγούδι και για τη νέα του ταινία με ήρωα και πάλι τον Rocky. Αυτή τη φορά, όμως, η διαδικασία ήταν λίγο διαφορετική.

Στην περίπτωση του «Rocky III» ο Stallone είχε στείλει στους Survivor αποσπάσματα από την ταινία, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν ως έμπνευση, κι έτσι έγραψαν το «Eye Of The Tiger». Για την περίπτωση του «Rocky IV» ο Stallone δεν χρειάστηκε να τους στείλει αποσπάσματα από την ταινία αλλά το σενάριο.

Εκείνη την εποχή οι Survivor ήταν σε περιοδεία με τους REO Speedwagon. Μόλις έγινε η παράδοση του σεναρίου, ο Peterik πήρε το αντίγραφό του στην πισίνα του ξενοδοχείου και διάβασε ολόκληρο το σενάριο με τη μία. Ταυτόχρονα είχε το σημειωματάριό του ανοικτό και καθώς διάβαζε, έγραφε πρόχειρα κάποιες ιδέες, εντυπώσεις, έννοιες και πιασάρικες φράσεις (όπως π.χ. ο στίχος «It’s you against you», ο οποίος προέρχεται από διάλογο της ταινίας).

Το σενάριο του «Rocky IV» είχε επιπλέον και μία διεθνή διάσταση που δεν είχε το «Rocky III», αφού στη νέα ταινία ο Rocky τα έβαζε με έναν τερατώδη Ρώσο πυγμάχο, τον Ivan Drago, και έπρεπε να αποδείξει στον εαυτό του και σε όλο τον κόσμο ότι άξιζε να είναι αυτός ο πρωταθλητής. Ο Peterik γρήγορα συνειδητοποίησε ότι αυτός ο αγώνας ήταν κάτι περισσότερο από δύο πυγμάχους στο ρινγκ. Ήταν μία αντιπαράθεση τύπου «όλα ή τίποτα» μεταξύ των ιδεολογιών δύο αντίπαλων εθνών, ως μέρος του Ψυχρού Πολέμου. Από τη μία η κομμουνιστική Ανατολή που αντιπροσώπευε η Σοβιετική Ένωση, και από την άλλη η καπιταλιστική Δύση που αντιπροσώπευαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι στίχοι του τραγουδιού εστιάστηκαν λοιπόν σ’ αυτό ακριβώς το γεγονός, το οποίο και αποτυπώνεται από την πρώτη στροφή: «Two worlds collide / rival nations / It’s a primitive clash / venting years of frustrations» (Δύο κόσμοι συγκρούονται από αντίπαλα έθνη / Είναι μια πρωτόγονη σύγκρουση που βγάζει απωθημένα ετών) ενώ αργότερα ακολουθούν στίχοι όπως «Is it East versus West?» και «Can any nation stand alone?».

Τις επόμενες ημέρες από τη στιγμή που οι Survivor παρέλαβαν το σενάριο του «Rocky IV», οι τεχνικοί -που ταξίδευαν μαζί τους για τις ανάγκες της περιοδείας- έστησαν σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο του ξενοδοχείου ένα φορητό ηλεκτρικό πιάνο Wurlitzer, έναν ενισχυτή και μία κιθάρα. Έτσι το συγκρότημα μπορούσε να δουλεύει πάνω στο τραγούδι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ως συνήθως, η μουσική ερχόταν στο μυαλό του Peterik ταυτόχρονα με τα κομμάτια των στίχων που έγραφε. Μετά από μερικές… πόλεις, σχεδόν το 80% του τραγουδιού ήταν έτοιμο.

Ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν «The Unmistakable Fire» και ο πρώτος στίχος του ρεφρέν έλεγε «In the human heart just about to burst». Ο Frankie Sullivan πρότεινε στον Peterik να αλλάξουν αυτό τον στίχο και να τον κάνουν «In the burning heart just about to burst». Από την άλλη ο Peterik ήθελε να αποφύγει το στίχο και τον τίτλο «Burning Heart» επειδή υπήρχε ήδη ένα τραγούδι μ’ αυτό τον τίτλο, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1982 από το ολλανδικό συγκρότημα Vandenberg. Τελικά ο Peterik κατάλαβε ότι μάλλον ήταν υπερβολικός και έτσι υποχώρησε και το τραγούδι ονομάστηκε «Burning Heart».

Εκεί που οι Survivor τα βρήκαν σκούρα ήταν στη δημιουργία του εφέ της έκρηξης. Αφού δοκίμασαν διάφορους κιμπορντίστες, κάλεσαν τον Dave Arellano, τον οποίο ο Jim Peterik τον γνώριζε από την εποχή που έπαιζαν μαζί στους Ides Of March (ροκ συγκρότημα που γνώρισε επιτυχία το 1970 με το τραγούδι «Vehicle», το οποίο έγραψε ο Jim Peterik). Δεδομένου ότι ο Dave Arellano είναι τυφλός (εκ γενετής), ο Peterik πήγε και τον πήρε μ’ ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο φορτώνοντας και τα keyboards με τον εξοπλισμό τους. Μετά από πολλούς πειραματισμούς, βρήκανε τον τέλειο ήχο και προσθέσανε το εφέ της έκρηξης μετά από κάθε «In the burning heart». Την ίδια μέρα ο Frankie Sullivan πρόσθεσε και το δικό του μέρος στην κιθάρα. Στο μεσαίο και το τελικό σόλο χρησιμοποιήθηκε κιθάρα Fender Stratocaster. Αφού ηχογραφήθηκαν τα φωνητικά του Jimi Jamison και τα μέρη των υπολοίπων, έγινε η απαραίτητη μίξη και το τραγούδι ήταν πλέον έτοιμο. Έτσι συμπεριλήφθηκε στην ταινία, όπου ακούγεται στη σκηνή που το αεροπλάνο που μεταφέρει τον Rocky προσγειώνεται στη Ρωσία.

Το «Burning Heart» κυκλοφόρησε σε single την 1η Νοεμβρίου του 1985 έχοντας στη β’ πλευρά το «Feels Like Love» (στο maxi single περιείχε και το «Eye Of The Tiger»).

Το Φεβρουάριο του 1986 το τραγούδι έφτασε στο Νο 2 των Η.Π.Α. ενώ έφτασε και στο Νο 5 της Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης ανέβηκε στο Νο 1 όλης της Ευρώπης (Eurochart Hot 100) ρίχνοντας από την κορυφή το «When The Going Gets Tough, The Tough Get Going» του Billy Ocean. Επιπλέον, το «Burning Heart» έγινε Νο 1 στην Ελβετία, Νο 2 στην Ολλανδία, Ιρλανδία και Γαλλία, Νο 5 στη Σουηδία και Νο 6 στην Αυστρία και Γερμανία.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το «Burning Heart» είναι ισάξιο με το «Eye Of The Tiger», παρά το γεγονός ότι δεν είχε την ίδια επιτυχία. Εντούτοις δεν παύει να είναι ένα πολύ καλό hard rock τραγούδι κινήτρου, που υπογραμμίζει τη σημασία της δύναμης του χαρακτήρα.

Το μουσικό βίντεο του «Burning Heart» περιλαμβάνει σκηνές με τους Survivor να δίνουν μία συναυλία, καθώς και σκηνές από την ταινία «Rocky IV».

Το Σεπτέμβριο του 1999 ο Jimi Jamison, ο οποίος ως τραγουδιστής των Survivor είχε κάνει τα βασικά φωνητικά στο «Burning Heart», κυκλοφόρησε μία ζωντανή ηχογράφηση του τραγουδιού, η οποία περιλαμβάνεται στο σόλο άλμπουμ «Empires».

Το 2003 το γερμανικό συγκρότημα Seventh Avenue κυκλοφόρησε μία εκτέλεση, η οποία περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Between The Worlds».

Το «Burning Heart» ακούστηκε στην αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή “24/7” με θέμα τον ετήσιο αγώνα χόκεϊ NHL Winter Classic του 2011.

Έρευνα-κείμενο: Κωνσταντίνος Παυλικιάνης