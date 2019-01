Brit Awards 2019| Η πλήρης λίστα με τις υποψηφιότητες| Ποιοι καλλιτέχνες συγκέντρωσαν τις περισσότερες;

Ανακοινώθηκαν πριν λίγα 24ωρα οι υποψηφιότητες των φετινών BRIT Awards. Τα 39α Βρετανικά Grammy -όπως αποκαλούνται- συγκεντρώνουν ενδιαφέρον όσον αφορά τις υποψηφιότητες όπως και κάθε χρόνο άλλωστε.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες συγκεντρώνουν δύο γυναίκες, η Anne-Marie και η Dua Lipa με 4 ενώ λίγο πιο κάτω συναντάμε τον George Ezra και την Jorja Smith με 3. Σε δύο συνολικά κατηγορίες κονταροχτυπιούνται οι Calvin Harris, Little Mix, Tom Walker και Florence + The Machine.

Η απονομή θα διεξαχθεί στις 20 Φλεβάρη στην O2 Arena του Λονδίνου με παρουσιαστές την τριάδα Clara Amfo, Jack Whitehall και Alice Levine.

Δείτε την πλήρη λίστα παρακάτω:

BRITISH MALE SOLO ARTIST – In association with YouTube Music

Aphex Twin

Craig David

George Ezra

Giggs

Sam Smith

BRITISH FEMALE SOLO ARTIST – In association with YouTube Music

Anne-Marie

Florence + The Machine

Jess Glynne

Jorja Smith

Lily Allen

BRITISH GROUP

The 1975

Arctic Monkeys

Gorillaz

Little Mix

Years & Years

BRITISH BREAKTHROUGH ACT – Supported by BBC Radio 1.

Ella Mai

Idles

Jorja Smith

Mabel

Tom Walker

CRITICS’ CHOICE

Sam Fender – WINNER

Lewis Capaldi

Mahalia

BRITISH SINGLE

Anne-Marie – 2002

Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss

Clean Bandit ft. Demi Lovato – Solo

Dua Lipa – IDGAF

George Ezra – Shotgun

Jess Glynne – I’ll Be There

Ramz – Barking

Rudimental ft. Macklemore, Jess Glynne & Dan Caplen – These Days

Sigala & Paloma Faith – Lullaby

Tom Walker – Leave A Light On

BRITISH ARTIST VIDEO OF THE YEAR – Top ten identified by YouTube/Vevo views.

Anne-Marie – 2002

Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss

Clean Bandit ft. Demi Lovato – Solo

Dua Lipa – IDGAF

Jax Jones ft. Ina Wroldsen – Breathe

Liam Payne & Rita Ora – For You

Little Mix ft. Nicki Minaj – Woman Like Me

Rita Ora – Let You Love Me

Rudimental ft. Macklemore, Jess Glynne & Dan Caplen – These Days

MASTERCARD BRITISH ALBUM OF THE YEAR

The 1975 – A Brief Inquiry Into Online Relationships

Anne-Marie – Speak Your Mind

Florence + The Machine – High As Hope

George Ezra – Staying At Tamara’s

Jorja Smith – Lost & Found

INTERNATIONAL MALE SOLO ARTIST

Drake

Eminem

Kamasi Washington

Shawn Mendes

Travis Scott

INTERNATIONAL FEMALE SOLO ARTIST

Ariana Grande

Camila Cabello

Cardi B

Christine & The Queens

Janelle Monáe

INTERNATIONAL GROUP

Brockhampton

The Carters

First Aid Kit

Nile Rodgers & Chic

Twenty One Pilots