Brit Awards 2018| Dua Lipa και Stormzy οι μεγάλοι νικητές της λαμπερής βραδιάς! 22/02/2018, 14:30 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Τα Brit Awards 2018 ανήκουν πια στην ιστορία!

Το βράδυ της Τετάρτης 21/2 πραγματοποιήθηκε η φετινή απονομή των Brit Awards στην κατάμεστη Ο2 Arena του Λονδίνου. Με παρουσιαστή τον Jack Whitehall, η βραδιά είχε έντονες στιγμές, εκπλήξεις και δυνατές συγκινήσεις.

Αδιαμφισβήτητοι νικητές της βραδιάς τόσο ο Stormzy, όσο κι η Dua Lipa που πήραν σπίτι από 2 βραβεία ο καθένας.

Οι live εμφανίσεις ήταν καθηλωτικές. Liam Payne και Rita Ora τραγούδησαν το “For You”, η Dua Lipa το “New Rules”, ο Ed Sheeran το “Supermarket Flowers” και ο Sam Smith το “Too good at goodbyes”. Οι υπόλοιπες εμφανίσεις έγιναν από τους Liam Gallagher, Stormzy, Justin Timberlake και Chris Stapleton, Foo Fighters, Rag’n’bone Man και Jorja Smith και Kendrick Lamar.

Δείτε τη λίστα με τους νικητές:

British Album of the Year:

Dua Lipa – Dua Lipa

Ed Sheeran – Divide

J Hus – Common Sense

Rag ‘n’ Bone Man – Humour

Stormzy – Gang Signs & Prayer — WINNER

British Male Solo Artist:

Ed Sheeran

Liam Gallagher

Loyle Carner

Rag’n’Bone Man

Stormzy — WINNER

British Female Solo Artist:

Paloma Faith

Kate Tempest

Jessie Ware

Laura Marling

Dua Lipa — WINNER

British Group:

Wolf Alice

Gorillaz — WINNER

London Grammar

The XX

Royal Blood

British Breakthrough:

Dave

Dua Lipa — WINNER

J Hus

Loyle Carner

Sampha

Critics’ Choice Award:

Jorja Smith — WINNER

Mabel

Stefflon Don

British Single of the Year:

Liam Payne – “Strip That Down” featuring Quavo

Jax Jones feat. Raye – “You Don’t Know Me”

Clean Bandit – “Symphony” featuring Zara Larsson

Rag’n’Bone Man – “Human” — WINNER

J HUS – “Did You See”

Calvin Harris – “Feels” featuring Pharrell Williams, Katy Perry and Big Sean

Dua Lipa – “New Rules”

Ed Sheeran – “Shape of You”

Jonas Blue – “Mama” featuring William Singe

Little Mix – “Touch”

International Female Solo Artist:

Taylor Swift

Lorde — WINNER

Bjork

P!nk

Alicia Keys

International Male Solo Artist:

Kendrick Lamar — WINNER

Childish Gambino

Drake

Beck

DJ Khaled

International Group:

Foo Fighters — WINNER

Arcade Fire

LCD Soundsystem

Haim

The Killers

British Artist Video of the Year:

Ed Sheeran – “Shape Of You”

Harry Styles – “Sign Of The Times” — WINNER

Liam Payne Ft Quavo – “Strip That Down”

Little Mix – “Touch”

ZAYN and Taylor Swift – “I Don’t Wanna Live Forever”