Brit Awards 2018 | Δείτε τις live εμφανίσεις των καλλιτεχνών! 24/02/2018, 16:40 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Εντυπωσιακά performances και πάλι.

Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου τα Brit Awards 2018 με μεγάλους νικητές την Dua Lipa και τον Stormzy.

Όπως κάθε χρόνο αγαπημένοι καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή των βραβείων για να παρουσιάσουν τις επιτυχίες τους και να μας ξεσηκώσουν με τις ερμηνείες τους. (Βρείτε εδώ τη λίστα με τους νικητές)

Ας δούμε τις εμφανίσεις τους!

Dua Lipa – New Rules

Sam Smith – Too Good At Goodbyes

Rag’n’Bone Man – Skin ft. Jorja Smith

Stormzy – Blinded by your grace pt2 & Big for your boots

Ed Sheeran – Supermarket Flowers

Justin Timberlake – “Midnight Summer Jam”

ft. Chris Stapleton – “Say Something”

Foo Fighters – The Sky Is A Neighborhood

Liam Gallagher – Live Forever

Rita Ora – Your Song, Anywhere, For You (feat. Liam Payne)