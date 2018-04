“Billionaire” | Ακούστε το νέο τραγούδι της Lisa Stansfield! 12/04/2018, 14:46 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Από τον επερχόμενο δίσκο της.

H τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Lisa Stansfield, κυκλοφορεί το “Billionaire”, το πρώτο επίσημο single από το επερχόμενο άλμπουμ “Deeper” και ένα καλό δείγμα του νέου ήχου της την ικανότητά της να παντρέψει οπερικά στοιχεία σε ένα ροκ τραγούδι.

“If I had a dollar for every time you said you love me, I’d be a billionaire”

“If I walked a mile for every time you meant the words, I’d still be right here.”

Ο δίσκος γράφτηκε από την Lisa και τον συνεργάτη της Ian Devaney, με τη Lisa να παίρνει το ρόλο και του παραγωγού. Το “Deeper” είναι το όγδοο studio άλμπουμ της εικονικής soul performer. Μιλώντας για το άλμπουμ, οι βραβευμένοι με Grammy, νικητής του βραβείου Multi BRIT, Ivor Novello και Silver Clef, δήλωσαν ότι “η δημιουργία αυτού του δίσκου ήταν μια θαυμάσια περιπέτεια. Πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτό το δίσκο. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που κυκλοφορεί.

Το “Deeper” θα κυκλοφορήσει μέσω της earMUSIC.

Ακούστε το:

