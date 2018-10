Beyonce – Jay Z: Από τα πιο πλούσια ζευγάρια του κόσμου – Πάνω από 250.000.000 από την περιοδεία τους 29/10/2018, 18:00 | Συντάκτης: Michalis Oikonomakos

Εντυπωσιακά είναι τα κέρδη για τους Beyonce και Jay-Z από την περιοδεία τους “On the Run II”.

Μέχρι στιγμής η επική περιοδεία τους απέφερε περίπου 254.050.706 δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Pollstar που δημοσιεύει το Variety.



Η 48ήμερη περιοδεία που ξεκίνησε από το Κάρντιφ της Ουαλίας στις 6 Ιουνίου, συνέχισε στην Ευρώπη με 18 συναυλίες προτού διασχίσει τον Ατλαντικό για άλλες 30 συναυλίες στη Βόρεια Αμερική και στο Σιάτλ στο στάδιο Century Link στις 4 Οκτωβρίου.



Στις συναυλίες πουλήθηκαν 2.169.050 εισιτήρια με τιμή κατά μέσο όρο 55,617 δολάρια. Τα μεικτά κέρδη κάθε συναυλίας ήταν 6.514.120,69 δολάρια.



Οι πιο εμπορικές συναυλίες ήταν οι δύο στο στάδιο Mercedes-Benz της Ατλάντα με τα κέρδη του ζευγαριού να φθάνουν τα 14,1 εκατομμύρια δολάρια.



Λίγες ημέρες μετά την έναρξη της περιοδείας, η Beyonce και ο Jay-Z κυκλοφόρησαν το πρώτο κοινό άλμπουμ τους, “Everything Is Love.”



Και ο γάμος του ζευγαριού – που καταγράφεται σε πολύ προσωπικό τόνο στα τρία άλμπουμ τους, το “Lemonade” της Beyonce, στο “4:44” του Jay-Z και στο “Everything Is Love”- ήταν αναμφισβήτητα στο επίκεντρο των εμφανίσεων τους.

