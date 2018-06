Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που θα δούμε on stage στα Mad Video Music Awards 2018! 22/06/2018, 13:13 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Είναι μόνο τα πρώτα ονόματα που ανακοινώνονται και είναι ήδη… καυτά!

Το πιο αναμενόμενο μουσικό event της χρονιάς έρχεται για 15η χρονιά!

Η απονομή των Mad Video Music Awards by Coca-Cola and McDonald’s θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο την Τετάρτη 27 Ιουνίου.

Στο instagram profile των βραβείων ανακοινώνονται καθημερινά τα ονόματα των ελλήνων και μη καλλιτεχνών που θα απολαύσουμε στη σκηνή.

Κωνσταντίνος Αργυρός

Ελένη Φουρέιρα

Πέγκυ Ζήνα

Onirama

Έλενα Παπαρίζου

Νίκος Πορτοκάλογλου

Μέλισσες

Marcus & Martinus

Πέτρος Ιακωβίδης

Βαγγέλης Κακουριώτης

Μελίνα Ασλανίδου

Μαίρη Συνατσάκη

Stan

Κατερίνα Στικούδη

Κωνσταντίνος Κουφός

Naya

Έλενα Τσαγκρινού

Dj Kas

Demy

Courtney Parker

Τάμτα

Mikolas Josef

The Players

EM.MA

Αναστάσιος Ράμμος

Σάκης Ρουβάς

Playmen

SNIK

Καταχθόνιος

Claydee

Σύντομα θα ανακοινωθούν ακόμη περισσότερα ονόματα! Μείνετε συντονισμένοι…

