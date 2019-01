Ariana Grande: 7 εκατ. views για το 7 Rings και ο viral στίχος

Το νέο single της Ariana Grande μόλις κυκλοφόρησε και μέσα σε 10 ώρες έχει ήδη 7 εκατομμύρια views στο YouTube.

Μετά το “Thank U, Next” που παρέμεινε για 7 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot100 σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο ψηφιακά και διαδικτυακά, σειρά έχει το “7 Rings” που μόλις κυκλοφόρησε παράλληλα με το official video του σε σκηνοθεσία της Hannah Lux Davis.

Ωστόσο το κομμάτι έγινε viral και στοχοποιήθηε για κάποιους στίχους, που αναφέρουν πως «όποιος είπε ότι δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά του, μάλλον δεν είχε αρκετά χρήματα, αλλά και το ρεφρέν που λέει «Το βλέπω, μου αρέσει, το θέλω, το έχω» και στο Twitter έχει γίνει χαμός, με τον κόσμο να περιμένει πάλι την απάντηση του Piers Morgan.