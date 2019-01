Το νέο single της Ariana Grande μόλις κυκλοφόρησε.

Μετά το “Thank U, Next” που παρέμεινε για 7 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot100 σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο ψηφιακά και διαδικτυακά, σειρά έχει το “7 Rings” που μόλις κυκλοφόρησε παράλληλα με το official video του σε σκηνοθεσία της Hannah Lux Davis.