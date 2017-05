20+1 από τις πιο περίεργες συμμετοχές στην ιστορία της Eurovision! 11/05/2017, 16:20 | Συντάκτης: Ηλέκτρα Λήμνιου

57 χρόνια γεμάτα μουσικό παλμό, λάμψη κι επιτυχίες…

Σίγουρα από το όλο σκηνικό δεν λείπουν οι αποτυχίες, τα λάθη και οι περίεργες live (?) εμφανίσεις από τους εκάστοτε καλλιτέχνες. Κάθε χρόνο, τουλάχιστον μία συμμετοχή κάνει τα αδύνατα δυνατά, ώστε να κάνει την μεγάλη διαφορά κάτι που συνήθως καταλήγει σε δράμα, μιας και η υπερβολή είναι το χαρακτηριστικό πολλών από αυτών. Συνέπειες αυτού είναι τα άφθονα σχόλια, η επί μέρες κριτική από τις κουτσομπολίστικες εκπομπές της εκάστοτε χώρας και πάει λέγοντας. Υπάρχουν βέβαια και θετικά αποτελέσματα. Το ασταμάτητο γέλιο που προκαλούν σε εμάς τους τηλεθεατές.

Ας θυμηθούμε, λοιπόν, τις πιο περίεργες εμφανίσεις των συμμετεχόντων στον θεσμό της Eurovision.

(1976) Peter, Sue & Marc – Djambo Djambo

(1979) Dschinghis Khan – Dschinghis Khan

(1998) Guildo Horn – Guildo hat euch lieb

(1998) Dana International – Diva

(2000) Stefan Raab – Wadde hadde dudde da?

(2002) Μιχάλης Ρακιντζής – S.A.G.A.P.O.

(2004) Ruslana – Wild Dances

(2005) Wig Wam – In my Dreams

(2006) Lordi – Hard Rock Hallelujah

(2006) Silvia Night – Congratulations

(2007) Verka Serduchka – Dancing Lasha Tumbai

(2007) Zdob şi Zdub – Boonika bate doba

(2008) Rodolfo Chikilicuatre – Baila El Chiki Chiki

(2008) Irlande Douze Pointe- Dustin the Turkey

(2008) Laka – Pokusaj

(2008) Pirates Of The Sea – Wolves Of The Sea

(2009) Marko Kon i Milan Nikolić – Cipela

(2009) Gypsy.Cz – Aven Romale

(2009) Alex Swings Oscar Sings! (feat.Dita Von Teese) – Miss Kiss Kiss Bang

(2010) Manga – We could be the same

(2012) Buranovskiye Babushki – Party For Everybody

Πρώτη δημοσίευση αυτού του άρθρου 17 Μαΐου 2013.