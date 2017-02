Απίστευτο: 1.000 μουσικοί παίζουν ταυτόχρονα το “Smells Like Teen Spirit” των Nirvana! 06/02/2017, 19:31 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Το video βρίσκεται στις Top τάσεις του YouTube και έχει γίνει viral!

Χίλιοι μουσικοί με κιθάρες και ντραμς, όπως μας ενημερώνει το website mixanitouxronou.gr, παίζουν ταυτόχρονα το “Smells Like Teen Spirit” των θρυλικών Nirvana. Οι μουσικοί γέμισαν ένα στάδιο στην Ιταλική πόλη Τσεζένα και φυσικά το παίξιμό τους προκάλεσε παραλήρημα στους θεατές.

Η συναυλία δόθηκε στο πλαίσιο του That’s Live – the Biggest Rock Band on Earth που έγινε το 2016 στην Ιταλία. Πριν από έναν χρόνο οι Rockin’ 1000 έπαιξαν με τον ίδιο τρόπο το «Learn to Fly» των Foo Fighters και ανέβασαν το βίντεο στο Youtube. To βίντεο είχε περισσότερα από 32 εκατομμύρια views. Οι μουσικοί είναι κυρίως Ιταλοί αλλά προέρχονται και από άλλες χώρες όπως ο Καναδάς, το Μεξικό , η Βρετανία, η Αυστρία, η Κροατία, η Βοσνία και η Γερμανία….