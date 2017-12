Η Angelika Dusk είναι το opening act της συναυλίας των Kaleo! 11/12/2017, 19:54 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Η Αngelika Dusk θα ανοίξει τις συναυλίες των Kaleo σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη!

Το μουσικό φαινόμενο των Kaleo, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και πλέον δημοφιλή ροκ συγκροτήματα που ξεπήδησε τα τελευταία χρόνια στην μουσική βιομηχανία, έρχεται για πρώτη φορά στην χώρα μας, στο peak της δημιουργικότητας του.

Η Αngelika Dusk θα ανοίξει τις συναυλίες των Kaleo σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη! Edgy, sexy, hard ήχος, σαγηνευτική σκηνική παρουσία και ένας υπέροχος προσωπικός περίπλοκος κόσμος που ξεδιπλώνεται μέσα από τους στίχους και τη μουσική της. Mία μουσική αφήγηση με παλιά δικά της κομμάτια και νέα τραγούδια, από τα οποία ξεχωρίζουν το Drown Out The Light και το Every Kiss που μόλις κυκλοφόρησε και με επιλογές από τη rock, pop και indie σκηνή (Florence and the Machine, Jessie J, Lorde, George Michael, Αlphaville ανάμεσα σε άλλους​). Η Αngelika και η μπάντα της τα δίνουν όλα επί σκηνής και κάνουν κάθε κομμάτι να ακούγεται φρέσκο και διαφορετικο​, πάντα μέσα από το προσωπικό της πρίσμα.

ANGELIKA DUSK OPENING ACT @ KALEO

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου στο Piraeus 117 Academy (Αθήνα)

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στο Principal Club Theater (Θεσσαλονίκη)

Τα πρώτα εισιτήρια κοστίζουν 26€ (έχουν εξαντληθεί)

Μετά την εξάντληση τους η τιμή θα διαμορφωθεί στα 28€ (έχουν εξαντληθεί)

Στην τελική φάση της προπώλησης τα εισιτήρια θα κοστίζουν 30€

Ταμείο: 32€

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

Αθήνα

Ticket House, Πανεπιστημίου 42 (εντός της στοάς), tηλ.210 3608366

Θεσσαλονίκη

Musicland, Μητροπόλεως 102, Τηλ. 2310 264880

& Σε όλη την Ελλάδα

Σε όλα τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ COSMOTE

Online Sales ή αγορές με πιστωτική κάρτα, 24 ώρες/ωρο:

www.tickethouse.gr