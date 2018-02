Ανακαλύψτε την IMAN| Η Βρετανίδα που έχει συνεργαστεί με τον Ed Sheeran! 28/02/2018, 12:49 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Η βρετανίδα τραγουδίστρια/ τραγουδοποιός IMAN ξεκίνησε την καριέρα της γράφοντας τραγούδια για μεγάλους καλλιτέχνες της Sony, Polydor, Warner και ΕΜΙ.

Καθιερώθηκε στο χώρο της μουσικής ως μια ταλαντούχα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός και πολλά από τα τραγούδια που έχει γράψει έχουν μπει στα official charts και έχουν χρυσές και πλατινένιες πωλήσεις σε όλο τον κόσμο.

Σαν καλλιτέχνης, οι επιρροές της IMAN έχουν pop, dance και R&B στοιχεία. Το debut single της “Golden” έλαβε εξαιρετικές κριτικές. Το δεύτερο single της “Naïve” κυκλοφόρησε πριν ένα χρόνο και το video το σκηνοθέτησε η ίδια κερδίζοντας ακόμα περισσότερους fans και κριτικούς.

Γνωστή για την αυθεντικότητά της και τα ξεχωριστά φωνητικά της, η IMAN έχει αποδείξει το ταλέντο της σε festivals όπως το Radio 1’s Hackney Weekend και το Isle of Wight Festival όπου προσκλήθηκε να περιοδεύσει με τους Rudimental και να τραγουδήσει τα τραγούδια που έχει γράψει για αυτούς. Έχει επίσης γράψει και ηχογραφήσει με τον Ed Sheeran και τον Mike Dean (Kanye West, Jay Z, 2Pac, Frank Ocean).

Οι δημοσιογράφοι έχουν περιγράψει την μουσικής της IMAN ως “force of nature that might be unstoppable” (IX Daily), καθώς επίσης και ως “The UK has a new vocal powerhouse, with a voice like honey” (The Most Radicalist). Το πολιτιστικό περιοδικό ‘The 405’ πρόσφατα έγραψε “IMAN’s certainly setting the bar high for herself and with her latest offering, it’s clear she can exceed it”. Τα MOBO AWARDS περιέγραψαν το single “Naïve” ως “dreamy, ambient number with emotive vocals” και τέλος το θρυλικό Clash Magazine την περιγράφει “Supreme Pop Talent”.

Το ολοκαίνουργιο single “For You” έρχεται σε λίγες μέρες και θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά σε όλο τον κόσμο από την 314 Records.

Ακούστε ένα μικρό απόσπασμα από το “For You” εδώ: