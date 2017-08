Ακούστε 20+1 τραγούδια αφιερωμένα στην Μαρία 15/08/2017, 16:18 | Συντάκτης: Θοδωρής Κολλιόπουλος

Σήμερα η Μαρία έχει την τιμητική της!

Μπορεί να είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα ονόματα του πλανήτη αλλά σίγουρα είναι και το πιο λατρεμένο όλων καθώς όλοι έχουν και από μια αγαπημένη… Μαρία για να στείλουν σήμερα τις ευχές τους! Μπορεί κατά την διάρκεια της χρονιάς να γιορτάζει -ούτε και εγώ ξέρω- πόσες φορές αλλά η σημερινή μέρα είναι το αποκορύφωμα για ένα από τα ονόματα που έχουν αποτελέσει ακόμα και έμπνευση αμέτρητων δημιουργιών. Πάμπολλα τραγούδια έχουν γραφτεί για το όνομά της, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου και δεν είναι παράξενο που τα τραγούδια αυτά συνήθως σημειώνουν και τεράστια επιτυχία! Ελληνικά, ξένα, rock, pop, dance, παραδοσιακά, latin, λαϊκά… για μια Μαρία έχει τραγουδήσει κυριολεκτικά όλη η πλάση! Εμείς επιλέξαμε 20+1 από τα πιο γνωστά τραγούδια της και με τον τρόπο αυτό στέλνουμε και εμείς τις ευχές μας σε κάθε αγαπημένη “Μαρία, Μαίρη, Μαράκι, Μαριώ” του κόσμου!

Γιάννης Γιοκαρίνης – Μαράκι

Santana – Maria Maria

Οι Άθλιοι του Ούγκο – Αχ! Μαρία

Blondie – Maria

Στέλιος Ρόκκος – Μαρία Μαράκι Μαριώ

Ricky Martin – Maria

Μανώλης Μητσιάς – Αχ! Μαρία

Mammas – A Maria

Χάρις Αλεξίου – Μαρία με τα κίτρινα

Larry Kert – Maria

Πάνος Κιάμος – Μαρία μάτια καστανά

Gypsy Kings – Bem, Bem Maria

Γιάννης Πλούταρχος – Μαρία

The Mambo Kings – Beautiful Maria of my soul

Γιάννης Πάριος – Μαρία

Fused – Saving Mary

Ηρώ Σαϊα – Μια μέρα μιας Μαίρης

Bruce Springsteen – O Mary don’t you weep

Αντώνης Βαρδής – Για μια Μαίρη

Sarbel – Yassou Maria

(+bonus track) Maria Callas – Ave Maria