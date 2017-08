Ακούστε 14 τραγούδια με διάρκεια λιγότερη από… δύο λεπτά! 19/08/2017, 13:27 | Συντάκτης: Ελένη Κεφαλληνού

Γιατί στη μουσική πολλές φορές δεν μετράει η ποσότητα, αλλά η ποιότητα…

Έχουμε ακούσει τραγούδια να φτάνουν μέχρι το δεκάλεπτο ή πολλές φορές να το ξεπερνάνε. Σήμερα όμως συγκεντρώσαμε σε μια λίστα μερικά από αυτά που δεν διαρκούν πάνω από δύο λεπτά.

Ακούγεται παράξενο, όμως πολλά από αυτά είναι γνωστά και έχουν γίνει επιτυχίες. Μπορεί να μην διαρκούν πολύ, όμως αυτό δεν τα εμπόδισε να γράψουν την δική τους ιστορία και φυσικά να κερδίσουν μια θέση στη σημερινή μας λίστα!

Πάμε να τα ακούσουμε:

The Smiths – ‘Please, Please, Please, Let Me Get What I Want’

The White Stripes – ‘Fell In Love With A Girl’

Guided By Voices – ‘Gold Star For Robot Boy’

The Libertines – ‘Mayday’

Elastica – ‘Vaseline’

Wire – ‘Outdoor Miner’

David Bowie – ‘Breaking Glass’

Ramones – ‘Now I Wanna Sniff Some Glue’

Wild Beasts – ‘Underbelly’

Death From Above 1979 – ‘Pull out’

The Hives – ‘Abra cadaver’

The Vaccines – ‘Wrekin’ bar’ (Ra Ra Ra)

The Clash – White Riot

Guided by Voices – They’re Not Witches