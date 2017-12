Ακούστε 12 ξένα τραγούδια για τον… Δεκέμβριο! 04/12/2017, 19:58 | Συντάκτης: Αλέξανδρος Τσώνης

Άλλος ένας μήνας που έχει πολυτραγουδηθεί!

Τραγούδια έχουν βγει σχεδόν για όλους τους μήνες του έτους. Σειρά έχει και ο πρώτος μήνας του χειμώνα, της πιο όμορφης και κρύας εποχής. Ο Δεκέμβριος, λοιπόν, είναι ο πιο γιορτινός μήνας. Είναι ο μήνας που ξεκινούν το κρύο, τα χιόνια, οι αγκαλιές, τα «χουχουλιάσματα» και οι ωραίες οικογενειακές στιγμές δίπλα στο τζάκι.

Μπορεί να γιορτάζουμε τη Γέννηση του Θεανθρώπου, μπορεί πολλά από τα τραγούδια να έχουν χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα.

Υπάρχουν, ωστόσο, και εκείνα τα τραγούδια που μιλούν για νοσταλγία, αναμνήσεις, μοναξιά μέσα στην κρύα ατμόσφαιρα του χειμώνα. Πάμε να δούμε δώδεκα ξένα τραγούδια που έχουν στον τίτλο τους, τον μήνα Δεκέμβριο!

The Four Seasons – December, 1963 (Oh, What a Night)

George Michael – December Song (I Dreamed Of Christmas)

Frightened Rabbit – December’s Traditions

Christina Perri – Something About December

Taylor Swift – Back To December

Miley Cyrus – Permanent December

Counting Crows – A Long December

Demi Lovato – Remember December

Project 86 – From December

UnderOath – Alone In December

Linkin Park – My December

Michael Buble – Cold December Night