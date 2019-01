Το «Shallow» νικητής στην κατηγορία Best Original Song στα Golden Globes και #1 στο Official Airplay Chart!

Τα 76α Golden Globe awards (Χρυσές Σφαίρες) πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της 6ης Ιανουαρίου, και το “Shallow” των Lady Gaga & Bradley Cooper από το soundtrack “A Star Is Born” κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Best Original Song – Motion Picture.

Best Original Song – Motion Picture

“All the Stars” (“Black Panther”)

“Girl in the Movies” (“Dumplin’”)

“Requiem For a Private War” (“A Private War”)

“Revelation’ (“Boy Erased”)

“Shallow” (“A Star Is Born”) (WINNER)

H Lady Gaga μιλάει για το ‘Shallow’ στο Red Carpet των Golden Bloges 2019

Παράλληλα, το τραγούδι χτύπησε κορυφή στο Official Airplay Chart International by Mediainspector στην Ελλάδα, ενώ συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα ξένα tracks στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Δείτε ξανά το βίντεο κλιπ του Shallow: