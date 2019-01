Γιώργος Τσαλίκης: Έτσι ήταν 20 και 10 χρόνια πριν

View this post on Instagram

Πριν λίγες μέρες σε ένα post έκανα ένα #20yearschallenge … Αυτό είναι το #10yearschallange που κάνουνε όλοι .. Κι εννοείται δε θα το έχανα 👍👍👍💪 Ο χρόνος είναι υπεροχος όταν δε σε χαλάει μέσα σου .. Το «έξω» είναι πάντα υποκειμενικό .. Λέω εγώ τώρα …😱😆😊👍💪