Αντώνης Ρέμος: Παίρνει θέση για την «Συμφωνία των Πρεσπών»

View this post on Instagram

Φίλοι μου καλησπέρα. Λόγω των εξελίξεων των ημερών έχω κι εγώ την ανάγκη να τοποθετηθώ για τα όσα διαδραματίζονται και αφορούν στην Μακεδονία ! Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει αν είναι σωστό η λάθος αυτό που γίνεται με την ονομασία την Μακεδονίας μας ( αν και για μένα προσωπικά είναι έγκλημα ) Αυτό θα το κρίνει η ιστορία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι και για αυτήν την τεράστιας σημασίας απόφαση για τη χώρα μας θα πρέπει να την πάρει ο λαός με δημοψήφισμα!! Συμφωνώ και προσυπογράφω και εγώ για το δημοψήφισμα Για τη συμφωνία των Πρεσπών. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΞΗ ???#makedonia#dimopsifismatora